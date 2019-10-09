Сегодня скорость северо-западного ветра в Нафталане временами усиливалась до 28 м/сек, Дашкесане - 25, Тертере - 22, Хыналыге, Баку, Аляте - 20, Нефтяных Камнях - 18, Пираллахи - 17, Гядабее - до 15 м/сек.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов.

Высота волн на Каспии достигала 2,8 метра.

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