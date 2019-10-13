https://news.day.az/society/1165417.html Азербайджанский судья международной категории удостоен "Золотого диплома" FIG
Азербайджанский судья международной категории удостоен "Золотого диплома" FIG
Азербайджанский судья международной категории по мужской и женской спортивной гимнастике Рза Алиев был удостоен "Золотого диплома" Международной федерации гимнастики (FIG) на лицензионном чемпионате мира, продолжающемся в Штутгарте. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, передает Day.Az.
Соответствующий диплом был вручен Алиеву в рамках 49-го чемпионата мира по спортивной гимнастике в Штутгарте за плодотворную судейскую деятельность.
Напомним, что Алиев является первым в истории азербайджанской гимнастики обладателем наивысшей международной судейской категории (первой степени) по мужской спортивной гимнастике.
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