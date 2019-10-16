Для лиц, желающих поступить на государственную службу, будет проведен электронный пробный экзамен.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), пробные экзамены будут проведены по группам AA, AB, AC, BA, BB 18 и 25 октября, а также первого ноября и начнутся в 10:00.

Кандидаты будут сдавать экзамен посредством компьютера в специально отведенных залах по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28. Онлайн-регистрация на участие в экзамене завершится соответственно 18, 25 октября и первого ноября в 9:00. Пройти регистрацию можно по ссылке.

Отметим, что кандидаты, желающие принять участие в экзамене, должны создать "личные кабинеты". После внесения на указанный банковский счет соответствующей суммы необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте ГЭЦ.

В пробном экзамене будут использоваться те же тестовые задания, которые использовались и в предыдущих экзаменах.

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