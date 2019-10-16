К сведению желающих работать в госорганах
Для лиц, желающих поступить на государственную службу, будет проведен электронный пробный экзамен.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), пробные экзамены будут проведены по группам AA, AB, AC, BA, BB 18 и 25 октября, а также первого ноября и начнутся в 10:00.
Кандидаты будут сдавать экзамен посредством компьютера в специально отведенных залах по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28. Онлайн-регистрация на участие в экзамене завершится соответственно 18, 25 октября и первого ноября в 9:00. Пройти регистрацию можно по ссылке.
Отметим, что кандидаты, желающие принять участие в экзамене, должны создать "личные кабинеты". После внесения на указанный банковский счет соответствующей суммы необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте ГЭЦ.
В пробном экзамене будут использоваться те же тестовые задания, которые использовались и в предыдущих экзаменах.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре