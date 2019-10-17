В школах Азербайджана не предусматривается преподавание религии.

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в средних школах преподается дисциплина "Познание мира": "Этот предмет и некоторые другие содержат информацию о различных религиях, их истории. Эта же информация будет сохранена и в новых учебниках".

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