https://news.day.az/society/1166622.html В Азербайджане внесли ясность в вопрос преподавания религии в школах
В Азербайджане внесли ясность в вопрос преподавания религии в школах
В школах Азербайджана не предусматривается преподавание религии.
Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в средних школах преподается дисциплина "Познание мира": "Этот предмет и некоторые другие содержат информацию о различных религиях, их истории. Эта же информация будет сохранена и в новых учебниках".
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