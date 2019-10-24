В Бинагадинском районе Баку в нежилой части общежития произошел пожар, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

На место происшествия были привлечены пожарные бригады, и пожар был потушен.

Расследуются причины случившегося.

Отметим, что часть вынужденных переселенцев, проживавших в этом общежитии, была переселена в квартиры, построенные со стороны государства, и со временем планируется переселить из общежития другую часть вынужденных переселенцев.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın