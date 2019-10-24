https://news.day.az/society/1168973.html В Баку произошел пожар - ФОТО
В Баку произошел пожар - ФОТО
В Бинагадинском районе Баку в нежилой части общежития произошел пожар, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
На место происшествия были привлечены пожарные бригады, и пожар был потушен.
Расследуются причины случившегося.
Отметим, что часть вынужденных переселенцев, проживавших в этом общежитии, была переселена в квартиры, построенные со стороны государства, и со временем планируется переселить из общежития другую часть вынужденных переселенцев.
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