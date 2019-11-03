Автор страницы @miaagallery Мария Кузьмина ведет экскурсии по парадным Баку. В социальной сети Instagram девушка делится фотографиями невероятно красивых парадных и рассказывает историю этих архитектурных жемчужин столицы.

Как сообщает Day.Az, одни из последних публикаций девушка посвятила парадной в жилом доме компаньонов Теймур-бека Кулибекова и Наджаф Гулу Мамедова, построенном в 1909-1910 годах. С 1913 года они начали совместную разработку нефтяного участка в Сураханах, подаренного когда-то Мамедову Т. Кулибековым. Их объединяли крепкая дружба и большое доверие друг к другу, на основе которых они строили свое дело.

Рассказывая историю особняка, Мария приводит информацию из материала передачи историка и популярного гида Фуада Ахундова "Братья Кулибековы" ("Бакинские тайны" от 31.03.2007).

Девушка отмечает, что помимо нефтедобычи, они также занимались переработкой нефти на собственном заводе. Имели пароходство, обладали собственными вагонами-цистернами. Торговый дом имел представительства во многих городах Российской империи. Впоследствии все свои предприятия друзья объединили в фирму под названием "Восточно-Кавказское нефтепромышленное общество". Дела их шли настолько успешно, что в 1913 году в книге, выпущенной к юбилею, "300 лет дома Романовых", в которой были представлены наиболее выдающиеся и успешные фирмы, от Баку помимо фирм Нобеля, Г.З.Тагиева, Асадуллаева был представлен и "Торговый дом Кулибекова и Мамедова".

Мамедовы и Кулибековы очень дружили семьями. Настолько была эта дружба крепка, что были построены совместный дом (Баку, ул. Врангельская, 14) и дача в Мардакяне.

Н. Гасымова

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