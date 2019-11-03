В Бакинском филиале Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова в городе Баку прошел ежегодный День открытых дверей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Традиционно День открытых дверей в Бакинском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова вызвал большой интерес абитуриентов и их родителей. Более шестисот участников мероприятия расположились в двух залах университета. В фойе университета были установлены стенды с интересующей абитуриентов информацией, литературой и брошюрами, посвященными системе обучения и правилам поступления в Филиал. Абитуриенты могли ознакомиться с учебным процессом на факультетах филиала, а также с условиями и правилами для поступления в Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в 2020/2021 учебном году, получить всестороннюю информацию о подготовке бакалавров и магистров на факультетах филологии, прикладной математики, химии, психологии, экономики и физики.

Вступительные экзамены и обучение в Филиале проводятся на русском языке. Форма обучения - очная, дневная. Учебная деятельность Филиала осуществляется по учебным планам и программам МГУ имени М.В. Ломоносова с использованием современных инновационных технологий и методов обучения. Выпускникам выдается диплом об окончании МГУ имени М.В. Ломоносова, признанный во всем мире. В настоящее время в Филиале действуют шесть факультетов - филологии, химии, математики, психологии, экономики, физики. На базе филологического факультета функционируют отделения русского языка и литературы и современных западноевропейских языков (английский, французский, итальянский, испанский языки и литература). На экономическом факультете открыты два отделения - экономика и менеджмент. В Филиале имеется отделение магистратуры, прием в которую осуществляется по следующим направлениям: филология, математика и компьютерные науки, химия, психология, экономика (менеджмент, образовательная программа "Международный бизнес").

Открывая встречу, заведующий кафедрой общей топологии и геометрии механико-математического факультета МГУ, доктор физико-математических наук, профессор Юрий Садовничий поприветствовал абитуриентов и их родителей. В своем выступлении он подчеркнул, что Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку был основан в 2008 году в соответствии с указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"На этой неделе прошла встреча ректора МГУ Виктора Садовничего с президентом России Владимиром Путиным, на которой в том числе, обсуждалась деятельность зарубежных филиалов МГУ. Было подчеркнуто, что филиалы вносят огромный вклад в развитие как самого университета, так и образования в тех странах, в которых они расположены. Было также отмечено, что открывается еще один филиал МГУ в городе Ош в Кыргызстане. Хотелось бы отметить, что по некоторым объективным показателям - количеству студентов, профессорско-преподавательскому составу, наличию магистратуры, материально-технической базы можно с уверенностью сказать, что Бакинский филиал МГУ находится на лидирующих позициях среди других филиалов. Наш филиал растет и развивается, в этом году исполнилось 11 лет. Деятельность Филиала началась с трех факультетов: прикладной математики, химии и филологии. Впоследствии, с расширением образовательной сферы университета, были открыты факультет психологии, экономический и физический факультеты. В 2020 году будет первый выпуск физического факультета, и желающие смогут продолжить обучение в магистратуре, которая откроется на данном факультете. На магистратуре физического факультета могут также пройти обучение все желающие. Можно сказать, что Филиал полностью укомплектован, на всех факультетах есть бакалавриат и магистратура. За эти годы, благодаря ректору Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова, вице-президенту Национальной академии наук Азербайджана, академику Наргиз Пашаевой университет добился больших успехов, стал одним из лучших вузов Азербайджана. Также хотелось бы выразить признательность за большую поддержку ректору МГУ Виктора Садовничего", - сказал Юрий Садовничий.

Выпускникам Бакинского филиала выдается диплом об окончании МГУ имени М.В. Ломоносова. Диплом МГУ признается во всем мире, поэтому выпускники университета имеют отличную возможность для трудоустройства, дальнейшего обучения в престижных зарубежных вузах. После окончания бакалавриата желающие могут пройти двухгодичное обучение в магистратуре. По словам Юрия Садовничего, Бакинский филиал МГУ - это не только учебное заведение, а большой научно-образовательный центр.

"В филиале ведется большая научная работа и реализуются совместные международные проекты, в частности, отметим работу с Институтом физики Республики Беларусь, с образовательным центром в Астане, в Казахстане, с Московским педагогическим центром. Студенты проходят практику в разных местах, в том числе, за рубежом. Наш Филиал с успехом принял в 2015 году Международную химическую олимпиаду с участием представителей более ста стран. На протяжении трех лет Филиал принимает еще одно значимое событие - Международный географический диктант, который проводится под эгидой Русского географического общества. Филиал также ведет большую работу со школьниками - каждую субботу и воскресение преподаватели МГУ бесплатно проводят занятия по математике, русскому языку, биологии, химии и другим предметам. Все поступившие в наш университет получат не только качественное образование, диплом МГУ, но и обзаведетесь новыми друзьями как из числа сокурсников, так и преподавательского состава, будете плодотворно проводить время. Надеюсь, все поступившие успешно пройдут обучение, добьются успехов по выбранной специальности. Добро пожаловать в Бакинский филиал МГУ!", - сказал Юрий Садовничий.

В 2012 году был построен великолепный кампус в поселке Ходжасан, в котором созданы все условия для получения студентами глубоких знаний, отдыха, занятий спортом и проживания, есть библиотеки, общежития, компьютерные классы, учебные лаборатории и т.д. В Филиале созданы все условия, как для студентов, так и преподавателей. Студенты получают знания от ведущих преподавателей - кандидатов и докторов наук, профессоров и академиков, членов-корреспондентов в разных областях. Занятия в основном проводятся профессорско-преподавательским составом МГУ, учебная деятельность Филиала осуществляется по учебным планам и программам МГУ имени М.В. Ломоносова с использованием инновационных технологий и методов. Таким образом, учащиеся в Филиале получают образование Московского государственного университета, не покидая Баку. В Филиале функционируют богатейшая библиотека, 20 лабораторий на факультетах химии, физики и психологии, которые оснащены самым современным оборудованием, позволяющим проводить экспериментальные исследования практически любой сложности, необходимые для обеспечения учебного процесса и занятий научно-исследовательской работой. Студенты Филиала занимаются в просторных и технически оснащенных аудиториях, в кампусе имеется спортивный комплекс, желающим предоставляется общежитие. Помимо четырех уже функционирующих с 2012 года общежитий в кампусе Филиала, для московских преподавателей сдано в эксплуатацию трехэтажное здание. В общежитиях кампуса в настоящее время проживают более 200 студентов и 80 преподавателей МГУ.

Ответственный секретарь приемной комиссии Бакинского филиала МГУ, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры дифференциальной геометрии и приложений МГУ Денис Ильютко подробно рассказал о правилах приема.

Было отмечено, что обучение в Филиале проходит сначала по программе бакалавриата - в течение четырех лет, а затем желающие могут на протяжении двух лет продолжить обучение в магистратуре. Желающие посвятить себя научной деятельности могут продолжить обучение в аспирантуре в Москве. Вступительные экзамены проводятся в письменной форме на русском языке. Обучение в Филиале также проводится на русском языке. Форма обучения - очная, дневная. Филиал не предоставляет заочной формы обучения. Также действует подготовительное отделение, где организованы бесплатные курсы для абитуриентов. Для граждан Азербайджана, за исключением граждан, получивших ранее высшее образование за счет бюджета республики, обучение бесплатное. Для граждан Российской Федерации и третьих стран образование является платным (допускаются к вступительным экзаменам Филиала без необходимости прохождения экзаменов ГЭЦ).

Желающим поступить в бакалавриат Филиала, для допуска к испытаниям, проводимым Филиалом, необходимо набрать на вступительном экзамене в бакалавриат вузов весенней сессии, проводимом Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики (ГЭЦ), 150 или более баллов. При этом набранные баллы дают только допуск на экзамены и не суммируются с баллами при поступлении в Филиал, то есть поступление идет на конкурсной основе посредством сдачи дополнительных экзаменов. Все участвующие могут претендовать на поступление на любой один факультет филиала МГУ в городе Баку. Выбор факультета не зависит от группы специальностей, в которой набраны необходимые баллы на экзамене ГЭЦ.

Заявление для приема в бакалавриат может быть подано в электронной форме при наличии соответствующей электронной цифровой подписи (далее ЭЦП) - FİN-кода. Форма заявления может быть заполнена на сайте http://msu.az или на сайте ГЭЦ http://dim.gov.az/. При отсутствии ЭЦП для подачи документов поступающий может зарегистрироваться на сайте http://msu.az или на сайте ГЭЦ http://dim.gov.az/, но заявление необходимо подать лично, явившись в Приемную комиссию филиала в заранее объявленные сроки. Прием заявлений в бакалавриат можно найти на сайте Филиала http://msu.az/ или на сайте ГЭЦ http://dim.gov.az/.

Абитуриенты, не прошедшие вступительные экзамены, смогут принять участие в проводимом ГЭЦ конкурсе по зачислению в другие вузы Азербайджана. Лица, зачисленные в Филиал, исключаются из списков ГЭЦ и в дальнейшем не участвуют в конкурсах на поступление в другие вузы Азербайджана.

Было также рассказано о правилах обучения в магистратуре.

Ведущие преподаватели МГУ имени М.В. Ломоносова, ответственные за координацию учебно-научной работы факультетов в Филиале - доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой общей физики физического факультета МГУ, ответственный за координацию учебно-научной работы физического факультета Бакинского филиала МГУ Александр Салецкий, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник кафедры общей топологии и геометрии МГУ, ответственный за координацию учебно-научной работы факультета прикладной математики Бакинского филиала МГУ Евгений Мычка, доцент кафедры русского языка МГУ, ответственный за координацию учебно-научной работы на филологическом факультете Бакинского филиала МГУ Валерия Багрянцева, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник кафедры физической химии МГУ Екатерина Локтева, старший преподаватель кафедры общей психологии МГУ, ответственный за координацию учебно-научной работы факультета психологии Бакинского филиала МГУ Леонид Бабанин, кандидат экономических наук, научный сотрудник кафедры мировой экономики МГУ, ответственный за координацию учебно-научной работы экономического факультета Бакинского филиала МГУ Джейхун Гусейнов подробно рассказали абитуриентам и их родителям о подготовке бакалавров и магистров на факультетах филологии, химии, прикладной математики, психологии, экономики и физики, а также ответили на интересующие их вопросы.

После официальной части мероприятия абитуриенты и их родители получили возможность посетить университетский кампус в Ходжасане, где для них были проведены экскурсия и презентация факультетов.

Получить более подробную и оперативную информацию можно на сайте www.msu.az, а по всем интересующим вопросам обратиться по электронной почте info@msu.az.

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