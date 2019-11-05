В ноябре этого года, в рамках инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, в стране будет высажено 650 тысяч деревьев за один день, в связи с 650-летним юбилеем поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Об этом сказал специалист по растениеводству министерства экологии и природных ресурсов Рагим Ибрагимов, поведав о том, какие сорта фруктовых деревьев будут высажены в горных и предгорных районах северных регионов, о правилах их высаживания и необходимых технических показателях, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в северных районах, в основном, можно сажать грушевые, сливовые, абрикосовые, черешневые, яблоневые, персиковые, вишневые деревья, алычу, грецкий орех, фундук, каштан и другие.

"Самое главное - уделить внимание выбору места, где будет посажено дерево. Высадку необходимо осуществлять террасовидным методом. Этот метод высаживания нельзя проводить на нижних склонах, потому что холодный воздух, в основном, собирается в нижних частях, в результате деревья не развиваются. Для того, чтобы корневая система дерева сформировалась хорошо, почва на глубине 1 метр должна быть мягкой, а на глубине 2-2,5 метра - влажной. При высаживании саженцев лунки необходимо выкапывать на глубине 40-50 см, лунку, заполняя ее плодородной почвой (смесь земли, песка и органического удобрения). В зависимости от пород, фруктовые саженцы должны высаживаться по схеме 5x4 и 5x3, а орехи и фундук - 8x8 и10x10", - сказал специалист.

Ибрагимов отметил, что в горных и предгорных территориях высадку лучше провоизводить ранней весной: "Если саженцы приобретены осенью, то их необходимо временно высадить, для основной высадки весной. Высаживаемые саженцы должны быть двухлетними. Для того, чтобы деревья хорошо развивались и плодоносили, их каждый год необходимо удобрять органическими и минеральными удобрениями. Можно использовать азотные, фосфорные и калийные удобрения. Если дерево развивается слабо, важно удобрять азотными удобрениями, слабо плодоносит - фосфорными, а если плоды мелкие и есть неустойчивость к холодам и засухе - необходимо удобрять калийными удобрениями. Если в период развития рост саженца выше 60-70 см, то подпитку удобрениями необходимо приостановить. Поливка зависит от погодных условий. Что касается обрезки, то ее следует проводить через два года, как и всех фруктовых деревьев".

Отметим, что в рамках осуществления инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по высадке 650 тысяч деревьев за один день, в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими, были отобраны саженцы различных пород лесных и фруктовых деревьев. Впервые в истории Азербайджана в один день будет посажено такое большое количество деревьев.

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