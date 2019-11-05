Проведено очередное заседание Национального совета по теле- и радиовещанию (НСТР) Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Совет, в ходе заседания был обсужден вопрос создания нового радиоканала и было принято решение объявить конкурс с 12 ноября по 12 декабря 2019 года для открытия общереспубликанского радиоканала на частоте 102,0 МГц в Баку и на Абшеронском полуострове.

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