https://news.day.az/society/1172884.html В Азербайджане создается новый радиоканал
В Азербайджане создается новый радиоканал
Проведено очередное заседание Национального совета по теле- и радиовещанию (НСТР) Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Совет, в ходе заседания был обсужден вопрос создания нового радиоканала и было принято решение объявить конкурс с 12 ноября по 12 декабря 2019 года для открытия общереспубликанского радиоканала на частоте 102,0 МГц в Баку и на Абшеронском полуострове.
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