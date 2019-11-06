Нарушение правил водителем автобуса в Баку попало на камеру.

Как сообщает Avtosfer.az, водитель маршрутного автобуса, ехавший на высокой скорости по правой полосе на улице 28 Мая, столкнулся со стоявшим на светофоре Mitsubishi.

Водитель автобуса не только превысил скорость, но и грубо нарушил правила маневра при обгоне, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

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