Во Владивостоке (Приморский край) открыли памятник советскому военному разведчику Рихарду Зорге, передает Day.Az со ссылкой на Победа РФ.

"Скульптуру установили в районе дома № 53 на проспекте 100-летия Владивостока, в сквере, носящем имя легендарного разведчика", - сообщает пресс-служба мэрии города.

"Монумент, который мы сегодня открыли, - не просто память о человеке, он будет нести воспитательное значение", - сказал председатель совета ветеранов Первореченского района Иван Панасюк.

Закладной камень на этом месте был заложен 7 ноября 2012 года, сообщается на сайте администрации Владивостока.

По словам военных ветеранов, Рихард Зорге дважды посещал Владивосток - в 1926 и 1935 году, и именно сюда шли его шифровки. Здесь жил его радист Борис Якубович, а в доме на улице Пушкинской - связник Анатолий Черняков. Именно донесения Зорге позволили сделать вывод о том, что японцы не откроют второй фронт и не вступят в войну с СССР. Благодаря этим сведениям с Дальнего Востока было снято более 30 дивизий Красной Армии, находящихся здесь на случай военного конфликта с Японией. Высвободившиеся части направились в помощь фронту на запад.

Рихард Зорге родился 4 октября 1895 года в Баку в семье немецкого инженера. В 1898 году семья Зорге уехала из Азербайджана в Германию. В 1914 году вступил добровольцем в немецкую армию и принял участие в Первой мировой войне. В апреле 1917 года был тяжело ранен разрывом снаряда и в январе 1918 комиссован по инвалидности.

После войны сблизился с социалистами и коммунистами, был членом социал-демократической, а затем и коммунистической партии. После запрета деятельности германской компартии в 1924 году Зорге по приглашению исполкома Коминтерна приехал в Москву. В 1925 году вступил в ВКП(б), получил гражданство Советского Союза и был принят на работу в аппарат Коминтерна.

В 1929 году его завербовал руководитель советской военной разведки Ян Берзин, после чего Зорге получил несколько заданий за границей. В 1930-1932 годах создал агентурную сеть в Китае. Вернувшись из Китая в Германию, Зорге наладил связи с военной разведкой и гестапо, вступил в Национал-социалистическую рабочую партию Германии (НСДАП).

С 1936 года работал в Японии. 18 октября 1941 года Рихард Зорге и его помощники были арестованы японскими властями. 7 ноября 1944 года разведчик казнен в токийской тюрьме.

Звание Героя Советского Союза (посмертно) присвоено 5 ноября 1964 года.

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