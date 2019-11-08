Завтра, 9 ноября, по случаю Дня Государственного флага, в Абшеронском национальном парке будет организован шестикилометровый марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни!".

Об этом сообщила глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, передает Day.Az.

По ее словам, стратегическая цель впервые проводимого в парке марафона - добиться дальнейшего развития экотуризма в национальных парках, призвать людей поддержать мероприятия по оздоровлению окружающей среды, сформировать традицию проведения таких мероприятий в национальных парках и пропагандировать здоровый образ жизни.

К марафону присоединятся и представители ОАО "Аграрные заготовки и снабжение".

Победителям марафона будут вручены подарки от министерства экологии и природных ресурсов, все участники марафона получат пригласительные на одноразовое бесплатное посещение, вместе с близкими, Абшеронского национального парка.

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