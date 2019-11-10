Неоднократный призер чемпионатов мира и Европы, бронзовый призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Расул Чунаев устроил импровизированный поединок на одной из улиц Баку.



Титулованный азербайджанский классик разместил на своей странице в социальной сети Instagram видеозапись тренировочного поединка со спарринг-партнером, который он провел на одной из улиц столицы Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан.



Журналист из Объединенного мира борьбы (UWW) Назерке Султанбек (Казахстан) поинтересовался у Чунаева в комментарии под видео, почему он выбрал столь оживленную улицу: "Потому что в зале уже не получается, пробуем на улице. Вдруг пригодится", - ответил борец.

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