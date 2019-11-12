Жалобу о вырубке деревьев по адресу город Баку, Насиминский район, улица Сафаралиева 23, поступившая в министерство экологии и природных ресурсов, его сотрудники расследовали на месте.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства, во время осмотра территории было установлено, что спилено одно дерево, а на его месте уложен асфальт.

Выяснилось, что дерево спилено Управлением дорожного ремонта и строительства в ходе укладки асфальта. По факту был составлен протокол. Документы, собранные для наложения штрафа и принятия правовых мер в отношении Управления как юридического лица, будут направлены в Насиминский районный суд.

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