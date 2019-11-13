https://news.day.az/society/1175306.html На бакинском бульваре появятся новые аттракционы
На бакинском бульваре появятся новые аттракционы
На территории Приморского бульвара будут установлены новые аттракционы.
Об этом сообщила Trend глава пресс-службы Управления Приморского бульвара Гюнай Йелмаргызы, передает Day.Az. По ее словам, новые аттракционы будут завезены в страну в ближайшее время.
"Переговоры по этому вопросу ведутся с соответствующей стороной. В скором времени новые аттракционы будут установлены на территории Приморского бульвара. О стране-производителе и видах аттаракционов общественность будет проинформирована после того, как они будут завезены", - сказала она.
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