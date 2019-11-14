В Азербайджане уровень сборов за отопление у населения составляет 90 процентов, по коммерческим предприятиям - 100 процентов.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал заместитель председателя АО "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, отопительная система создана так, что она переходит от одного абонента к другому, поэтому прекратить подачу отопления задолжавшим абонентам невозможно, заставить погасить задолженность можно только в судебном порядке".