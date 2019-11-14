В Хазарском районе Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции подсобки площадью 20 кв.м., а также воспламеняющиеся конструкции и предметы на участке площадью 5 кв.м. в одной из прилегающих комнат на первом этаже двухэтажного дома площадью 240 кв.м.

Во время пожара пожарные спасли и эвакуировали из дома малолетнего ребенка.

Пожарным удалось уберечь от огня остальную часть дома.