https://news.day.az/society/1175779.html Героизм пожарных в Баку - спасен малолетний ребенок
Героизм пожарных в Баку - спасен малолетний ребенок
В Хазарском районе Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции подсобки площадью 20 кв.м., а также воспламеняющиеся конструкции и предметы на участке площадью 5 кв.м. в одной из прилегающих комнат на первом этаже двухэтажного дома площадью 240 кв.м.
Во время пожара пожарные спасли и эвакуировали из дома малолетнего ребенка.
Пожарным удалось уберечь от огня остальную часть дома.
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