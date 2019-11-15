https://news.day.az/society/1175929.html Германия депортировала в Азербайджан более 60 нелегальных мигрантов
Германия депортировала в Азербайджан более 60 нелегальных мигрантов
В Азербайджан возвращен 61 гражданин, проживавший в Германии без разрешения.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную миграционную службу.
В рамках выполнения Соглашения между Азербайджаном и ЕС о реадмиссии, лиц, проживающих без соответствующего разрешения, 14 ноября 2019 года, чартерным рейсом из Германии в Азербайджан была осуществлена реадмиссия (возвращение) 61 гражданина Азербайджана, из которых 22 мужчины, 18 - женщины, 21 - дети.
Граждан Азербайджана встретили сотрудники Государственной миграционной службы.
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