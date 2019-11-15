В соответствии с концепцией концептуального развития Бакинского метрополитена началось строительство нескольких новых станций.

Как передает Day.Az cо ссылкой на Qaynarinfo, согласно предполагаемому плану, существующая "Красная линия", общая протяженность которой составит 28,5 км, будет проходить от Бадамдара до поселка Зых.

Проект также предусматривает строительство четырех новых станций после станции "Ичеришехер" и двух после "Ази Асланова".

Общая протяженность "Зеленой линии" составит 41,8 км, и она охватит Хатаинский, Насиминский, Ясамальский, Бинагадинский, Наримановский, Низаминский районы, а также Сабунчу и Сураханы. В соответствии с перспективным планом развития, впервые в будущем в бакинском метро будет организовано круговое движение поездов. В настоящее время на линии введены в эксплуатацию 10 станций из будущих 23-х. Также строится электродепо, а еще одно находится на стадии проектирования.

По завершению реализации плана развития и после перераспределения существующих Красной и Зеленых линий будет организовано свободное движение поездов по каждой из них.

Фиолетовая линия бакинского метро растянется на 18,5 км и достигнет поселков Ходжасан и Гарачухур. В соответствии с проектом всего должно быть построено 10 новых станций, включая 6 перекрестков вдоль этой линии. В настоящее время ведется строительство депо в Ходжасане и третьей станции на улице Джейхуна Салимова.

В Баку также появятся Голубая и Желтые линии метро. Протяженность первой составит 16,3 км - от жилого района Йени Ясамал и до поселка Бакиханова. Планируется построить 11 станций, 7 переходов и 1 депо.

Желтая линия, протяженностью 14,7 км, будет начинаться от Бинагадинского района до поселка Баил Сабаильского района. На этой линии планируется построить 5 переходов, 11 станций и 1 депо.

Бакинский метрополитен планирует поэтапно реконструировать существующие тоннели, станции, депо, а также усовершенствовать имеющееся оборудование.

Согласно "Концептуальной схеме развития линии Бакинского метрополитена", будут проложены 5 линий, построены 76 станций, 6 электростанций.