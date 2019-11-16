В результате ДТП в Сабунчинском районе Баку погиб один человек. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла перед магазином Rahat.  

Грузовой автомобиль марки "КамАЗ", управляемый Исламовым Солтанали Гюляли оглу 1978 г.р., столкнулся с грузовиком марки "ГАЗель", за рулем которого находился Мамедов Хаям Нияз оглу 1978 г.р. 

В результате ДТП сын водителя "ГАЗели" 23-летний Намиг Мамедов был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако врачи не смогли спасти его. 

Обстоятельства аварии выясняются.  

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın Pul Lazımdır?