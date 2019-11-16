https://news.day.az/society/1176239.html В Баку столкнулись два грузовика, есть погибший - ФОТО - ВИДЕО
В Баку столкнулись два грузовика, есть погибший - ФОТО - ВИДЕО
В результате ДТП в Сабунчинском районе Баку погиб один человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла перед магазином Rahat.
Грузовой автомобиль марки "КамАЗ", управляемый Исламовым Солтанали Гюляли оглу 1978 г.р., столкнулся с грузовиком марки "ГАЗель", за рулем которого находился Мамедов Хаям Нияз оглу 1978 г.р.
В результате ДТП сын водителя "ГАЗели" 23-летний Намиг Мамедов был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако врачи не смогли спасти его.
Обстоятельства аварии выясняются.
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