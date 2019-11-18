Компания MFL, несколько лет назад основавшая одноименную крупнейшую любительскую футбольную лигу Азербайджана, готовит к запуску очередной проект.

Эксклюзивным партнером проекта выступила компания Carlsberg Azerbaijan с брендом Carlsberg.

Carlsberg и футбол - это сотрудничество двух глобальных брендов с давней историей, которое приносит радость миллионам. Carlsberg поддерживает футбол на всех уровнях - от местных любителей до международных профессионалов.

Бренд также известен многолетней традицией поддержки футбольного клуба Liverpool FC, которая продолжается и по сей день.

Новый турнир, получивший название "MFL Carlsberg Бизнес лига", стартует совсем скоро - 14 декабря.

Организационную поддержку турниру оказывает АФФА.

В турнире примут участие 24 команды, в которых могут быть привлечены исключительно сотрудники компаний.

Поскольку турнир предназначен для корпоративных команд, участие в нем действующих и бывших профессионалов очень ограничено (даже в случае, если данные игроки в настоящее время являются сотрудниками компаний-участниц).

Аналогичные весьма жесткие ограничения применяются и к игрокам продолжающегося в настоящее время турнира "MFL LSS 2019/20".

Согласно регламенту, с которым можно ознакомиться по ссылке, в каждой из команд может быть задействовано всего не более 2-х игроков из числа бывших профессионалов, а также игроков турнира "MFL LSS 2019/20". Действующие профессионалы к участию не допускаются.

При этом данные лица в любом случае должны являться сотрудниками компании-участницы "MFL Carlsberg Бизнес лиги".

Принять участие в турнире можно абсолютно БЕСПЛАТНО.

Команда - победитель турнира в качестве приза получит возможность в полном составе посетить финал Кубка Турции по футболу, который пройдет 21 мая 2020 года. Расходы (авиабилеты, размещение в отеле и билеты на игру) будут оплачены спонсором турнира - компанией Carlsberg Azerbaijan.

Регистрация участников будет открыта до 10 декабря 2019 года.

Старт турниру будет дан 14 декабря. Матчи будут проводиться по уик-эндам. С расписанием матчей можно ознакомиться по ссылке.

В заявку команды могут быть включены от 8 до 12 игроков. Команды будут поделены на две группы по 12 команд в каждой.

На фото: участники церемонии открытия очередного сезона лиги MFL LSS 2019/20.

После завершения группового этапа 8 лучших команд выйдут в плей-офф, где начнется борьба за выход в финал.

Финальный матч, а также матч за третье место состоятся 25 апреля 2020 года.

Матчи будут проводиться на полях спорткомплекса MFL ARENA, расположенного на территории Бакинского Олимпийского стадиона.

По всем вопросам можно обращаться непосредственно к организаторам по указанным ниже контактам.

Телефон: 070 269 00 21

Почта: info@mfl.az

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от столицы Азербайджана. Производственная мощность завода - 8 млн декалитров в год, а компании работает порядка 250 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 50 млн AZN. В портфеле компании такие популярные бренды как Carlsberg, Kronenbourg 1664 Blanc, Seth&Riley's Garage, Tuborg, Балтика 7, Балтика 0, Балтика 9, Балтика КУЛЕР, Xirdalan, Efsane.

Компания MFL основанная в 2016 году является основателем одноименной крупнейшей любительской футбольной лиги Азербайджана. На протяжении нескольких лет компания организовала и провела 9 турниров, в том числе 4 полноценных сезона, а также кубковый турнир в Гяндже и турнир для аккредитованных в Азербайджане дипломатов.

Всего в турнирах MFL приняли участие: 321 команда и 3608 игроков.

Подробнее о лиге можно узнать на официальном сайте по адресу www.mfl.az.