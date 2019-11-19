Судебная волокита - это затягивание вынесения решения в судебном процессе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Гудрат Гасангулиев на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, необходимо добиться полной независимости судей.

"В настоящее время судьи Конституционного, Верховного и Апелляционного судов назначаются Президентом с согласия парламента. Как судебно-правовой совет может освободить от должности судью, который назначен решением Президента? В настоящее время судебно-правовой совет чаще освобождает от должности судей за дисциплинарные нарушения, нежели за преступления. Судьи должны назначаться на срок до 70 лет или же пожизненно", - сказал Гасангулиев.

По его словам, необходимо пересмотреть вопрос экономической независимости судей.

"Если у судьи нет дома, то он должен быть ему предоставлен, как и служебный автомобиль. Минимальная зарплата судьи должна составлять 10 тысяч манатов", - сказал Гудрат Гасангулиев.