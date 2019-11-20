В Загатальском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла минувшим вечером на дороге Загатала-Даначы-Ашагы Чардаглар, у села Даначы.

По сообщению, микроавтобус марки Mercedes, управляемый жителем района Гурбановым Тахиром Мухаммед оглу, сбил жителя села Маков Заура Азиз оглу Костиева. От полученных травм мужчина скончался в больнице. 

Выясняются обстоятельства ДТП.

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