https://news.day.az/society/1177345.html Трагичное ДТП в Загатале: микроавтобус сбил насмерть пешехода
Трагичное ДТП в Загатале: микроавтобус сбил насмерть пешехода
В Загатальском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла минувшим вечером на дороге Загатала-Даначы-Ашагы Чардаглар, у села Даначы.
По сообщению, микроавтобус марки Mercedes, управляемый жителем района Гурбановым Тахиром Мухаммед оглу, сбил жителя села Маков Заура Азиз оглу Костиева. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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