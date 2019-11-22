https://news.day.az/society/1178137.html Цепная авария в Баку: столкнулись 7 автомобилей, есть пострадавшие - ФОТО
Цепная авария в Баку: столкнулись 7 автомобилей, есть пострадавшие - ФОТО
В результате ДТП в Наримановском районе Баку пострадали 2 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на проспекте Зийи Буниятова столкнулись автомобили марок Nissan и Hyundai. В результате ДТП пострадали 2 пассажиров Nissan.
Ввиду скользкой дороги и ограниченной видимости из-за дождливой погоды в Nissan и Hyundai врезалось еще 5 автомашин. В результате ДТП в целом повреждено 7 транспортных средств.
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