В результате ДТП в Наримановском районе Баку пострадали 2 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на проспекте Зийи Буниятова столкнулись автомобили марок Nissan и Hyundai. В результате ДТП пострадали 2 пассажиров Nissan.

Ввиду скользкой дороги и ограниченной видимости из-за дождливой погоды в Nissan и Hyundai врезалось еще 5 автомашин. В результате ДТП в целом повреждено 7 транспортных средств.