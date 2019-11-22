В Баку произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, ДТП зарегистрировано в поселке Ходжасан. Нагруженный TIR съехал с моста вблизи "фруктового рынка". 

Отмечается, что водитель грузовика, свалившегося на железнодорожные линии, скончался. Груз рассыпался на дорогу. На место происшествия привлечены сотрудники Государственной дорожной полиции. 

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