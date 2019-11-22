https://news.day.az/society/1178337.html Тяжелая авария в Баку - TIR съехал с моста - ВИДЕО
Тяжелая авария в Баку - TIR съехал с моста - ВИДЕО
В Баку произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, ДТП зарегистрировано в поселке Ходжасан. Нагруженный TIR съехал с моста вблизи "фруктового рынка".
Отмечается, что водитель грузовика, свалившегося на железнодорожные линии, скончался. Груз рассыпался на дорогу. На место происшествия привлечены сотрудники Государственной дорожной полиции.
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