Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 000 деревьев в честь 650-летнего юбилея Насими - это благородное дело, которым восхищается весь азербайджанский народ.

Об этом в беседе с Day.Az сообщил директор дома-музея Узеира Гаджибейли, народный артист Азербайджана Сардар Фараджев.

"Посадить дерево - самое благородное дело. Это издревле так. То, что по инициативе Мехрибан Алиевой мы посадим такое количество деревьев в честь Насими, останется на века. И когда будут отмечать более крупные юбилеи, например, через 50-100 лет, эти деревья уже станут лесами. Всегда мы будем вспоминать имена Насими и Мехрибан ханум вместе. Весь народ приветствует эту инициативу и относится к деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с уважением и восхищением", - сказал он.

Народный артист добавил, что сам с большим удовольствием примет участие в благородной акции.

Отметим, что акция по посадке 650 тысяч деревьев за один день, приуроченная к 650-летнему юбилею гениального поэта-мыслителя Насими, будет проведена в Азербайджане пятого декабря. По инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в один день будут высажены 650 тысяч деревьев в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено такое количество деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана". В основном, это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень и другие.