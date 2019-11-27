В Баку 25-летняя девушка отравилась угарным газом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в частном доме на улице Азима Азимзаде в поселке Кешля Низаминского района.

Жительница города Талыбова Фатима Натиг гызы (1994 года) отравилась угарным газом в собственном доме.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая за собой смерть потерпевшего).

Еще один инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Житель поселка Рамана Мамедов Неман Юсиф оглу (1973.г.р.) отравился угарным газом в ванной комнате собственного дома.

По факту в прокуратуре Сабунчинского района ведется расследование.