Люди, занимающиеся благотворительностью, всегда вызывают восхищение. Особенно, если эти люди помогают не только тем, кто рядом, но и тем, кто находится далеко. Наша соотечественница Лала Рагимова проживает в Вашингтоне и руководит там благотворительной организацией Azerbaijani Women of America.

В интервью Day.Az она рассказала о том, как создавалась организация и какие добрые дела она успела совершить.

Azerbaijani Women of America (AWA) - неправительственная, благотворительная организация, которая создана для поддержания культурного наследия среди азербайджанцев, эмигрировавших в США. Особое внимание мы уделяем детям, рожденным в Америке. Мы хотим донести до американцев и других национальностей, проживающих в округе Вашингтон, особенности азербайджанской культуры и наши традиции. Мы оказываем помощь новым эмигрантам, облегчаем их внедрение в новую жизнь, а также оказываем благотворительную помощь нуждающимся в Азербайджане.

AWA как сообщество азербайджанских женщин в США существует с 2006 года, но официальную регистрацию мы получили в 2018. Идея собрать единомышленниц пришла мне, когда родился мой старший сын. Я стала понимать, что очень скоро появится большая необходимость в организации, которая может передать нашим детям национальное наследия, воспитать в них любовь к своим корням, не позволит забыть традиции. К сожалению, на тот момент в Вашингтонском округе не было ни одной организации, которая исполняла бы эту роль.

Мне повезло, что среди моих подруг и знакомых нашлось очень много деятельных и талантливых девушек, которые поддержали миссию AWA. Вся наша деятельность происходит на волонтерской основе, поэтому те, кто посвящают ей своё драгоценное время, выкраивая его от семьи и работы для проведения мероприятий, это люди, которые действительно делают это от чистого сердца, и им не безразлично развитие американо-азербайджанского общества.

У нас есть активные участники организации, без которых ни одно мероприятие или проект не увенчались бы успехом. Это Захра Багирова, Гюнель Тагизаде, Туран Гарибова, Рена Маммедли, Севиндж Маммадова, Шафаг Сафарова, Афа Баимова. Так же есть волонтеры, которые присоединяются по мере возможностей к тому или иному проекту. Мы всегда рады любой помощи и привлекаем таланты. Приятно, что наши дети уже подросли и как второе поколение принимают участие в благотворительных проектах.

АWA 6 лет подряд проводит Новруз байрам для детей. Это мероприятие пользуется большим успехом. Мы создаём настоящий праздник для детей. Участники праздника - дети любого возраста, начиная с самых маленьких и заканчивая подростками. Дети окунаются в праздник с такими героями, как Кёса и Кечал, с национальной музыкой, подарками, представлениями и, конечно же, с традиционными угощениями.

Мы проводим семинары и социальные мероприятия для женщин или новоприбывших семей, где они могут узнать о том, как найти работу, как повысить квалификацию, знакомятся с успешными членами нашего общества. Недавно мы провели акцию помощи для детей из нуждающихся семей. Мы смогли собрать большое количество зимних детских курток и отправить их на Родину. В Азербайджане с раздачей этих вещей в нужные руки нам помогла Сабина Гулиева - азербайджанская журналистка, которая также занимается благотворительностью.

Сейчас мы готовимся к семинару "Empowering Women", который поможет тем, кто ищет работу, правильно подготовиться к интервью, познать навыки составления успешного резюме, получить ценные рекомендации и советы от тех, кто уже прошёл этот нелёгкий путь.

Азербайджанцы - очень талантливый народ. А женщины из Азербайджана не только талантливы, они умело хранят и передают нашу национальную культуру, наше наследие. Все вышеперечисленные качества, а также наличие успешной карьеры, ученых степеней есть у всех представительниц AWA. Нас сплачивает и ведет любовь к нашим корням. Я очень рада, что в США есть такие достойные представительницы Азербайджана, и что мне посчастливилось работать над благими делами вместе с ними.

Ф. Агаларова