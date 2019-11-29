Кабинет министров Азербайджана определил норму выдачи жилплощади из государственного жилищного фонда на основе договора о социальной аренде.

Как передает Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление.

Согласно постановлению, в зависимости от обеспечения жилплощадью из государственного жилищного фонда, выдаваемой на основе договора о социальной аренде по административным единицам и других обстоятельств, норма составляет 16 кв. метров.