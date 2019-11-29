https://news.day.az/society/1180411.html Важное решение премьер-министра Азербайджана по договорам об аренде жилья
Важное решение премьер-министра Азербайджана по договорам об аренде жилья
Кабинет министров Азербайджана определил норму выдачи жилплощади из государственного жилищного фонда на основе договора о социальной аренде.
Как передает Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление.
Согласно постановлению, в зависимости от обеспечения жилплощадью из государственного жилищного фонда, выдаваемой на основе договора о социальной аренде по административным единицам и других обстоятельств, норма составляет 16 кв. метров.
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