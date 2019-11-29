Задержан водитель, управлявший пассажирским автобусом Баку-Астара под воздействием наркотиков.

Как сообщили АПА в Лянкяранской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел (МВД), на основании полученной информации сотрудниками Астаринского районного отделения полиции на территории района был задержан пассажирский автобус марки "Temza" (10-TG-546), работающий по маршруту Баку-Астара и управляемый жителем города Сальян Адалятом Алиевым, передает Day.Az.

Водитель А.Алиев был приглашен на медобследование, в ходе которого выяснилось, что он управлял заполненным пассажирами автобусом под воздействием наркотиков.

А.Алиев был доставлен в Астаринский РОП, во время обыска при нем был обнаружен пакет с героином.

По факту в Астаринском РОП проводится расследование.