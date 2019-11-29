Новоназначенный омбудсмен Азербайджана принесла присягу
Избранная на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) омбудсменом Азербайджана Сабина Алиева принесла присягу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на церемонии инаугурации Алиева отметила, что с честью и достоинством будет выполнять свои задачи: "Я приложу все усилия для содействия деятельности системы обеспечения прав человека, основанной великим лидером Гейдаром Алиевым, совершенствуемой Президентом Ильхамом Алиевым, я приложу все силы для поддержки процесса всестороннего развития в нашем обществе".
Новоназначенный омбудсмен отметила, что приоритетным направлением работы уполномоченного по правам человека остается эффективное обеспечение прав и свобод граждан, а также различных групп населения, в том числе несовершеннолетних, инвалидов и других уязвимых групп. "Защита прав наших соотечественников, массово нарушенных в результате агрессии Армении против Азербайджана, донесение до мировой общественности фактов разрушения исторических и культурных ценностей нашей страны в результате оккупации, восстановление попранных прав и свобод человека являются важной составной частью этой работы" - подытожила Алиева.
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