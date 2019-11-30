https://news.day.az/society/1180787.html В Баку сгорел автосалон, есть пострадавший - ФОТО
В Баку сгорел автосалон, есть пострадавший - ФОТО
В Низаминском районе Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар вспыхнул в автосалоне Avtopro на улице Микаила Алиева.
По сообщению, возгорание началось в сервисном центре автосалона. К тушению пожара были привлечены три пожарные бригады МЧС, кареты скорой помощи и сотрудники полиции.
В результате пожара сгорел автомобиль марки Mercedes. Пожарным удалось уберечь от огня другие автомобили.
В ходе пожара от дыма отравился охранник Гасанов Эльдар Ахмед 1954 г.р. Пострадавший госпитализирован.
Пожар локализован.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре