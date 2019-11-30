В Низаминском районе Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар вспыхнул в автосалоне Avtopro на улице Микаила Алиева.

По сообщению, возгорание началось в сервисном центре автосалона. К тушению пожара были привлечены три пожарные бригады МЧС, кареты скорой помощи и сотрудники полиции.

В результате пожара сгорел автомобиль марки Mercedes. Пожарным удалось уберечь от огня другие автомобили.

В ходе пожара от дыма отравился охранник Гасанов Эльдар Ахмед 1954 г.р. Пострадавший госпитализирован.

Пожар локализован.