В Агджабединском районе Азербайджана автомобиль марки "ВАЗ" упал в Карабахский канал, погиб один человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории села Хусунлу.

Тело жителя села Гиямадынлы Мирзоева Гюндуза Савалан оглу 1980 г.р. было извлечено из воды и передано по назначению.

Выясняется наличие других пассажиров в автомобиле.