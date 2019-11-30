По поручению Президента Ильхама Алиева, премьер-министр Али Асадов министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров и должностные лица министерства, глава ИВ города Баку Эльдар Азизов, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов и председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли побывали на месте оползня, случившегося 25 ноября недалеко от мечети "Бибиэйбат" в Сабаильском районе Баку.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на МЧС.

После осмотра территории проведено оперативное совещание с участием специалистов, обсуждены возможные причины оползня и текущая ситуация, соответствующим ведомствам даны поручения в направлении проведения всестороннего расследования в связи с данным вопросом, устранения последствий оползня за короткий срок и осуществления других необходимых мер.