https://news.day.az/society/1181159.html Страшная авария в Шамкире, много погибших - ФОТО
Страшная авария в Шамкире, много погибших - ФОТО
В Шамкирском районе, на автомагистрали Шамкир - Гедабей произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает АПА, в результате столкновения легковых автомобилей марок Mitsubishi Pajero и ВАЗ-21011 погибли 5 человек, включая малолетнего ребенка.
Установлены личности погибших при ДТП.
B результате аварии погибли жители Шамкирского района - Алиева Хаят Рашад гызы 2018 г.р., Оруджова Нубар Дильгам гызы 1994 г.р., Оруджов Вугар Байрам оглу 1974 г.р., Оруджов Дильгам Байрам оглу 1970 г.р. и Оруджова Расмия Нуреддин гызы 1971 г.р.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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