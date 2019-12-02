https://news.day.az/society/1181284.html В Азербайджане подорожает интернет? - Официальный ответ
В Азербайджане подорожает интернет? - Официальный ответ
Распространилась информация о том, что в Азербайджане может подорожать интернет. Цены изменятся в следующем году.
Как передает Day.Az, Modern.az обратился в Министерство транспорта, связи и высоких технологий для выяснения данного вопроса.
Пресс-секретарь министерства Гюнель Гезалова сообщила, что цены на интернет останутся неизменными: "В данный момент в связи с этим вопросом нет каких-либо изменений. Если соотвествующие инстанции в следующем году поднимут этот вопрос, он будет рассмотрен. Сейчас вопрос подорожания интернета не рассматривается".
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