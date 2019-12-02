Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию о вооруженном инциденте в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 30 ноября около полудня в одном из кафе, расположенных в поселке Ени Гюняшли Сураханского района, двое посетителей на почве хулиганства ранили огнестрельным оружием Ф.Зейналова. Пострадавшему Ф.Зейналову была оказана первая медицинская помощь.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 221 (хулиганство) УК.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 33 отделения полиции Сураханского РУП, задержаны подозреваемые О.Гулиев и Э.Бабаев.

У Э.Бабаева было изъято ружье "Winchester".