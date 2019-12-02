В Агстафе произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения двух легковых автомобилей марки "ВАЗ" пострадали 5 человек.

В результате аварии пострадали Алмамедли Реван Надир оглу (2005 г.р.), Нуриева Айтен Сулейман гызы (1984 г.р.), Ализаде Али Юрий оглу (1993 г.р.), Мамедова Тахира Зульфюгар гызы (1999 г.р.) и Алиева Самира Абдулали гызы (1998 г.р.).

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