https://news.day.az/society/1181505.html Тяжелое ДТП в Агстафе, 5 пострадавших
Тяжелое ДТП в Агстафе, 5 пострадавших
В Агстафе произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения двух легковых автомобилей марки "ВАЗ" пострадали 5 человек.
В результате аварии пострадали Алмамедли Реван Надир оглу (2005 г.р.), Нуриева Айтен Сулейман гызы (1984 г.р.), Ализаде Али Юрий оглу (1993 г.р.), Мамедова Тахира Зульфюгар гызы (1999 г.р.) и Алиева Самира Абдулали гызы (1998 г.р.).
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