https://news.day.az/society/1182826.html В Хызы прошла акция по посадке деревьев - ФОТО
В Хызы прошла акция по посадке деревьев - ФОТО
В рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта-мыслителя Имадеддина Насими в Хызынском районе прошла акция по посадке деревьев.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, передает Day.Az.
Согласно информации, сотрудники местного отдела полиции посадили 100 эльдарских сосен и оливковых деревьев.
Отметим, что ранее, в октябре сотрудники полиции посадили в районе 100 деревьев, подходящих к местным климатическим условиям.
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