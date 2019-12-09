18:40

Посольство Ирана в Азербайджане распространило информацию в связи с задымлением.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе посольства, инцидент произошел на 2-м этаже в ремонтируемой части административного здания.

В электрических проводах произошло короткое замыкание и задымление. В результате проведенных мероприятий предотвращен переход задымления в пожар.

В настоящее время ситуация находится под контролем, пострадавших нет.

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18:12

В посольстве Ирана в Азербайджане начался пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на место инцидента привлечены живая сила и техника МЧС.

В МЧС подтвердили данную информацию.

Сотрудники полиции сообщили, что причиной пожара является короткое замыкание.