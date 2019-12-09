В посольстве Ирана в Азербайджане произошло задымление - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
18:40
Посольство Ирана в Азербайджане распространило информацию в связи с задымлением.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе посольства, инцидент произошел на 2-м этаже в ремонтируемой части административного здания.
В электрических проводах произошло короткое замыкание и задымление. В результате проведенных мероприятий предотвращен переход задымления в пожар.
В настоящее время ситуация находится под контролем, пострадавших нет.
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18:12
В посольстве Ирана в Азербайджане начался пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на место инцидента привлечены живая сила и техника МЧС.
В МЧС подтвердили данную информацию.
Сотрудники полиции сообщили, что причиной пожара является короткое замыкание.
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