https://news.day.az/society/1184229.html Момент смерти двух студентов в Баку под колесами «КамАЗа» попал на видео - жуткие кадры
Момент смерти двух студентов в Баку под колесами «КамАЗа» попал на видео - жуткие кадры
В Бинагадинском районе Баку произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло около рынка камней, на участке, именуемом "Дорд йол".
По словам сотрудником ДПС, двигавшийся в направлении поселка Биляджары грузовой автомобиль марки "КамАЗ" переехал неожиданно выбежавших на дорогу двух студентов - девушку и юношу. Оба пешехода погибли на месте.
Выясняются обстоятельства происшествия. Водитель задержан.
По словам очевидцев, причиной ДТП стало недостаточное освещение дороги.
Момент автонаезда попал на видео.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре