В Бинагадинском районе Баку произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло около рынка камней, на участке, именуемом "Дорд йол".

По словам сотрудником ДПС, двигавшийся в направлении поселка Биляджары грузовой автомобиль марки "КамАЗ" переехал неожиданно выбежавших на дорогу двух студентов - девушку и юношу. Оба пешехода погибли на месте.

Выясняются обстоятельства происшествия. Водитель задержан.

По словам очевидцев, причиной ДТП стало недостаточное освещение дороги.

Момент автонаезда попал на видео.