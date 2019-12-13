Отдел образования Губинского района распространил информацию в связи с пожаром в средней школе.

Как сообщили АПА в отделе образования, 13 декабря около 14:15 на чердаке средней школы села Тюлер Губинского района произошел пожар. Руководство школы немедленно проинформировало Северное региональное управление Государственной службы пожарного надзора МЧС. Во время пожара был эвакуирован 21 ученик (II и III классы), ни один ребенок не пострадал, передает Day.Az.

В результате принятых мер первый этаж школы был защищен от огня. Планируется, что учащиеся этой школы продолжат обучение в близлежащей средней школе в селе Ашагы Тулакаран. Отметим, что в средней школе села Тулер обучаются 100 учеников, работают 16 учителей и 8 технических работников.

Напомним, сегодня в средней школе села Тулер Губинского района произошел пожар. К тушению пожара на территории были привлечены две пожарные машины и живая сила Государственной противопожарной части Губинского района. Пожар был потушен и его переход на более широкую территорию был предотвращен. По предварительным данным, сгорело 250 квадратных метров кровли школы.

Причины пожара расследуются.