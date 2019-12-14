"В связи с произошедшим пожаром на прилегающей к рынку "3-го микрорайона" территории, в настоящее время полностью ограничено движение от 3-го микрорайона в направлении проспекта Зии Буньядова, по улице Джейхуна Салимова, а также от 20 января до круга 3-го микрорайона".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве.

Вместе с тем в настоящее время наблюдается пробка на мосту на проспекте Зии Буньядова: "Не рекомендуем водителям двигаться в указанном направлении. В связи с ограничениями также изменены маршруты автобусов на данной территории. Автобусы движутся по улицам, на которые направлены другие транспортные средства".