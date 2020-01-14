В Азербайджане незаконно уволенные сотрудники восстановлены на прежней работе

Рассматривая обращения граждан в 2019 году, Госслужба трудовой инспекции министерства труда и социальной защиты населения установила, что трудовые отношения 88 работников были расторгнуты с нарушением требования законодательства, сообщает Day.Az со ссылкой на Минтруда.

Благодаря мерам Службы указанные работники были восстановлены на прежние рабочие места.

Также в ходе рассмотрения обращений было выявлено, что работодатели задерживали выплату работникам денежных средств социального характера в размере 178,7 тысяч манатов.

В результате предпринятых мер была обеспечена выплата этих средств, 95,4 процента которых состояли из зарплат, остальная часть - из пособий, компенсаций, а также выплат за ущерб, которые должны были быть выплачены работодателем.