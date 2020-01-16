https://news.day.az/society/1194705.html На крупном проспекте в Баку образовалась большая пробка из-за ДТП - ФОТО
На крупном проспекте в Баку образовалась большая пробка из-за ДТП - ФОТО
На Раманинском мосту в Баку, вблизи поворота Бюльбюля-Амирджан в направлении аэропорта произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, в связи с этим в настоящее время в данном направлении образовалась большая пробка.
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