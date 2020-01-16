На крупном проспекте в Баку образовалась большая пробка из-за ДТП - ФОТО

На Раманинском мосту в Баку, вблизи поворота Бюльбюля-Амирджан в направлении аэропорта произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, в связи с этим в настоящее время в данном направлении образовалась большая пробка.