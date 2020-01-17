В Азербайджане от пищевых отравлений пострадали сотни человек - ЦИФРЫ

В прошлом году в Агентство пищевой безопасности Азербайджана поступило 19 944 обращения.

Об этом на отчетной конференции по итогам 2019 года сказал председатель Агентства Гошгар Тахмазли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что 2 291 (11%) обращений касалось случаев нарушения прав потребителей, 480 (2,4%) - пищевых отравлений, 89 обращений (0,5%) - бруцеллеза, 39 обращений (0,3%) - сибирской язвы, 26 обращений (0,1%) - туберкулеза: "Также поступило 482 экстренных уведомлений и информации от министерства здравоохранения и Генпрокуратуры о пищевых отравлениях. В результате расследования на основании 482 уведомлений и данных было подтверждено 208 фактов отравления, 274 не подтвердились".

Председатель Агентства добавил, что на основании обращений было зарегистрировано 987 пострадавших, из них только у 585 человек был клинически подтвержден факт пищевого отравления. В основном подтвержденные пищевые отравления имели место в домашних условиях, что составляет 87,7%.