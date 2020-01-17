https://news.day.az/society/1195010.html Новые назначения в дорожной полиции - Приказ министра
Новые назначения в дорожной полиции - Приказ министра
В Главном управлении государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД произошли кадровое изменения, сообщает в пятницу Day.Az.
Приказом министра внутренних дел Вилаята Эйвазова начальник отдела по связям с общественностью ГУДП, полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Управления кадров.
Начальник отдела дорожно-патрульной службы ГУГДП Кямран Алиев назначен главой отдела по связям с общественностью.
Кямран Алиев подтвердил Trend этот факт.
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