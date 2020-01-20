Тяжелое ДТП в Лянкяране, один человек сгорел заживо - ФОТО

В Лянкяране столкнулись два грузовика, есть погибший и раненый.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке дороги Алят-Астара- госграница с Ираном, проходящем через территорию села Гирдани Лянкяранского района, столкнулись автомобиль TIR, принадлежащий гражданину России и "ГАЗель".

В результате аварии грузовик "ГАЗель" загорелся, и один из находившихся в нем жителей Джалилабада, личность которого еще не установлена, сгорел заживо, а другой получил травмы.

На место происшествия были вызваны спасатели Южного регионального центра министерства по чрезвычайным ситуациям и сотрудники Лянкяранского районного отделения Государственной противопожарной службы. Тело погибшего водителя отправлено в Лянкяранское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, а раненый пассажир, житель Джалилабадского района Джафаров Халим Гуламали оглу (1981 г.р.) госпитализирован в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.