Тяжелая авария в Исмаиллы, есть погибший и пострадавшие

На автомобильной дороге Гёйчай-Исмаиллы произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла сегодня около 10 часов утра между селами Кюрдмашы и Гарамарьям. Пассажирский микроавтобус марки "Ford Tranzit", ехавший из Шеки в Баку, столкнулся с легковым автомобилем "ВАЗ 21099".

В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ 21099" Керимов Малик Нейман оглу (1979 г.р.) скончался на месте происшествия, 7 пассажиров - Рауф Гасанов (1966 г.р.), Назим Сулейманов (1957 г.р.), Руслан Нейманзаде (1999 г.р.), Туркяна Исрафилли (1993 г.р.), Тарлан Исмаилов (1970 г.р.), в том числе двое других, чья личность пока не установлена, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На место происшествия были привлечены спасатели МЧС и сотрудники полиции.

По факту ведется расследование.