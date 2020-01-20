https://news.day.az/society/1195613.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
Сегодня в 20:53 по местному времени на территории Сиязаньского района, в 18 километрах к юго-востоку от Сиязаньской станции, зарегистрировано землетрясение, сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы НАНА.
Магнитуда подземных толчков составила 3,1 баллов, глубина - 42 километра.
Толчки не ощущались.
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